Caos traffico a Cagliari, in via Cadello le nuove strisce pedonali rialzate: ok alla pista ciclabile

Due nuovi attraversamenti pedonali rialzati sono stati realizzati, dopo anni di promesse, in via Cadello a Cagliari. In una delle strade più trafficate, dove ogni giorno passano migliaia di auto per raggiungere il centro città, Pirri o la zona dell’ Asse Mediano o degli ospedali, bisognerà rallentare. Una messa in sicurezza chiesta da tempo e che è arrivata dopo numerosi incidenti, alcuni anche mortali. Tutti ricordano quello che è costato la vita al piccolo Daniele Ulver, falciato da un motociclista senza patente. Ma le novità, a proposito del caos traffico che impeeversa nelle principali vie a causa dei cantieri, non sono finite.

È infatti confermata la realizzazione di una pista ciclabile. A strisce pedonali rialzate già terminate si nota lo spazio dedicato ai ciclisti. Un progetto che, se da un lato ha visto la gioia degli amanti delle biciclette, dall’altro ha portato anche dubbi e critiche. “Bene i due nuovi attraversamenti pedonali rialzati nella via Cadello, ho notato lo spazio libero nella segnaletica per la possibile trasformazione in ciclopedonale”, osserva Virgilio Scanu, presidente della Fiab, ” speriamo a breve nella prossima realizzazione delle piste ciclabili nella stessa strada”. Dalle stanze del Comune, già qualche mese fa, era emersa la volontà di realizzarle.