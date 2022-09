Caos eletti, il rientro di Bossi fa perdere un parlamentare alla Sardegna

A tre giorni dal voto è ancora caos sugli eletti in parlamento. Un caos che coinvolge indirettamente anche la Sardegna: la riammissione di Umberto Bossi occupa il collegio che sarebbe stato di Alessandra Todde, la viceministra nuorese, che spostandosi avrebbe liberato il posto a vantaggio di Susanna Cherchi. Di fatto, la Todde sarebbe stata la diciassettesima parlamentare sarda, un’occasione per poter avere una voce in più nella risicata rappresentanza isolana. Invece, non sarà così: il posto che inizialmente era stato assegnato a lei va a Umberto Bossi e lei tornerà in Sardegna mandando a casa la Cherchi, che proprio ieri aveva ringraziato gli elettori.

Già lunedì sera c’era stato un colpo di scena in Sardegna, con il sorpasso a sinistra di Romina Mura, deputata dem uscente, da parte di Francesca Ghirra, una sfida al fotofinish conclusa a favore della consigliera comunale esponente dell’alleanza Sinistra Verdi.

E’ lo stesso Viminale a sottolineare che controlli e riconteggi sono ancora in corso e che l’ufficialità sugli eletti si avrà solo con il timbro dell’ufficio elettorale della Cassazione.