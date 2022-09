Baseball, ciclismo e calcio protagonisti a Monserrato con la festa dello sport: “Gare e degustazioni al parco Magico”

A Monserrato è tutto pronto per la festa dello sport 2022, l’evento organizzato dal Comune con in prima linea il sindaco Tomaso Locci e l’assessora comunale delle Politiche giovanili Fabiana Boscu. Il 30 settembre, dalle 17 alle ventidue, dentro e fuori dal parco Magico, in via dell’Argine, ci saranno decine di società sportive pronte a far divertire tutti: sarà possibile cimentarsi nel tiro con l’arco, pallacanestro, pallavolo, ginnastica ritmica, tennis, softball, ciclismo e rugby. A contorno ci sarà la musica e, alla fine dell’evento, una degustazione gratuita offerta dall’amministrazione comunale. Un contributo importante all’iniziativa è arrivato dalla Pgs Sardegna.

“Siamo molto contenti di riportare lo sport al centro di Monserrato”, commenta Tomaso Locci. “Invito tutti, anche chi non è di Monserrato, a raggiungerci per potersi divertire in modo assolutamente sano. Ringrazio l’assessora Boscu e tutti i consiglieri della maggioranza che hanno dato la disponibilità per garantire l’ottima riuscita della manifestazione, oltre che al presidente della Pgs Andrea Nazzaro. La socialità riparte anche dallo sport”.