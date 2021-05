Caos al porto di Livorno: “Decine di passeggeri diretti in Sardegna lasciati a terra dalla Grimaldi”

Decine di passeggeri della nave della Grimaldi diretta a Olbia, ieri sera, non sono stati fatti imbarcare. La partenza era prevista poco dopo le 22 e, alla nostra redazione, è arrivata anche la segnalazione di una donna, con tanto di video a contorno: “Buongiorno, volevo comunicare che ieri sera la Grimaldi Lines ha lasciato a terra diversi passeggeri che dovevano imbarcare da Livorno per Olbia senza nessuna giustificazione. Sono state chiamate le forze dell’ordine, finanza, carabinieri, polizia e un referente della Grimaldi. Tutte queste persone hanno dormito al porto o si sono dovute pagare un albergo a Livorno e hanno preteso di essere imbarcare col cambio biglietto gratuito nel tragitto diurno”. Nel filmato la tensione è alle stelle, una ragazza che filma con il cellulare grida tutta la sua disperazione: “Come dobbiamo fare? Io ho un esame all’Universitá, devo tornare. Ho pagato 178 euro”.

Ma, stando a quanto trapela, i passeggeri non imbarcati sarebbero arrivati in ritardo e senza aver validato il qr code di Sardegna Sicura. La Grimaldi sta svolgendo tutte le indagini del caso per capire cosa sia successo ieri sera al porto toscano, sarebbero almeno 15 le pratiche visionate. Ognuna può contenere o un solo nome o più nomi di passeggeri.