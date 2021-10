Cantieri ad Assemini: via al restauro della chiesa di S. Andrea e rotatoria in via Olimpia. L’annuncio è dell’assessore all’Urbanistica Gianluca Mandas. “Nel mese di settembre abbiamo ultimato e inaugurato il nuovo spazio giochi all’interno del parco delle Terre Cotte”, sottolinea l’esponente della giunta Licheri, “ abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione della Chiesa Sant’Andrea, uno dei simboli di Assemini da tanti decenni trascurata e abbandonata, infine abbiamo iniziato i lavori della rotonda in via Olimpia, che metteranno in sicurezza uno dei punti viari più critici della città.

Queste sono alcune delle risposte a quella narrativa che vorrebbe parlare di una città abbandonata e immobile”.