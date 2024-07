Cantiere incubo in via Roma a Cagliari, Zedda: “Lavori conclusi nella primavera 2025”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il cantiere incubo di via Roma che ha paralizzato, con la complicità dei lavori in via Dante e viale Trieste, mezza città terminerà entro un anno. Piazza Matteotti è quasi pronta. Per il primo lotto di via Roma il taglio del nastro è previsto entro agosto, ma solo entro la primavera prossima sarà completata tutta la strada da piazza Ingrao fino alla Rinascente. L’annuncio oggi nella conferenza stampa del primo cittadino Massimo Zedda su via Roma. Restano in piedi alcune incognite.

“L’ordinanza sull’afa, quella che blocca i lavori nelle ore più calde delle giornate con l’allerta, rischia di far slittare i tempi”, spiega il sindaco, “e c’è anche il problema del lavoro nelle ore notturne che spesso non dà garanzie sulla sicurezza Primo lotto entro agosto”. E c’è poi il problema del rischio archeologico: proprio la zona davanti alla Rinascente e quella di piazza Ingrao potrebbero nascondere nel sottosuolo i resti delle antiche mura difensive della città.