Cani senza microchip e bisogni non raccolti, pioggia di multe ad Assemini: incassati 4mila euro

Di



Un’estate con i controlli rafforzati da parte della polizia Municipale, decine i padroni “furbetti” beccati in giro con il cane non registrato: “In alcuni casi è scattata la multa da trecento euro perchè non hanno raccolto i bisogni fatti dall’animale”