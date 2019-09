Vandalo allaga il palazzo del Comune di Buggerru: “Danneggiati archivio e biblioteca”

Ha rotto la porta principale del Comune, poi ha preso la pompa dell’acqua attaccata al rubinetto del giardino e, dopo averlo aperto, ha letteralmente inondato l’interno palazzo comunale di Buggerru, in via Roma. A darne notizia è la sindaca Laura Cappelli: “Ci sono danni ingenti all’archivio del Comune e alla biblioteca. Qualcuno dirà che ci devono essere le telecamere, altri che il cancello di ingresso doveva essere chiuso. Questa non è una bravata. Io però mi rivolgo a te, ignoto. Siamo sulle tue tracce”.