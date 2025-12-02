“La cancellazione del divieto di bivacco e accattonaggio è un grave errore. Non perché quelle norme siano perfette ma perché eliminandole si toglie alle forze dell’ordine uno dei pochi strumenti utili per intervenire in situazioni che sono prima di tutto un’emergenza sociale”. Lo sostiene il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura a proposito della proposta all’ordine del giorno del consiglio comunale (qui i dettagli): eliminare il divieto di bivacco e accattonaggio imposto nel 2023 sotto la giunta Truzzu.

“Così non si risolve il problema, lo si rende solo più difficile da gestire”, incalza Mura. “La giunta Zedda anziché investire più risorse economiche e umane sulla questione sicurezza, indebolisce il regolamento che le permetterebbe di affrontare l’emergenza”.