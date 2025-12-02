Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 3 Dicembre Una zona di bassa pressione interess erà tutta l'isola , favorendo condizioni di instabilità con rovesci o temporali, destinati ad attenuarsi nel corso della serata. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolos a con deboli piogge . Sono previsti 5 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 12 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge . S ono previst i 13 mm di piogg ia . La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o tesi al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud. A Oristan o la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge . Sono previsti 15 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 9 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio e rasserenamenti in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est per tutta la giornata. Ci aspetta pertanto un mercoledì di nuvole e pioggia con venti moderati e temper ature, sia minime che massime, in rialzo che arrive ranno a 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba