Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 3 Dicembre Una zona di bassa pressione interesserà tutta l'isola, favorendo condizioni di instabilità con rovesci o temporali, destinati ad attenuarsi nel corso della serata. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudest, al pomeriggio da sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio e rasserenamenti in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est per tutta la giornata. Ci aspetta pertanto un mercoledì di nuvole e pioggia con venti moderati e temperature, sia minime che massime, in rialzo che arriveranno a 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba