Camper esploso a Bados, Nizzi: “Una delle peggiori tragedie nel nostro territorio”

“La morte di un bambino in maniera così drammatica è una delle peggiori cose che potessero capitare nel nostro territorio. Non possiamo che adoperarci per portare un po’ di sostegno alle persone che hanno perso tutto, ci siamo già attivati con i servizi sociali”. E’ il commento del sindaco di Olbia Settimo Nizzi che, saputo dell’esplosione del cam per e della morte del bambino di 10 anni, Samuel Imbuzan, si è precipitato sulla spiaggia di Bados. Il bambino, 10 anni di Rimini, era in vacanza con la famiglia – mamma italiana e papà di origine romena – e una comitiva di amici dei genitori.

Profondamente scosso e colpito dalla tragedia, il sindaco ha dialogato con le forze dell’ordine presenti sul luogo dell’esplosione per accertarsi di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi.