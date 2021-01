Camilla, la giovane sarda in lotta contro il cancro ricoverata a Roma: “Continuate a donare”

“I tempi del ricovero si sono allungati sino alla prossima settimana per via di alcune problematiche sopraggiunte anche per un versamento pleurico”, prosegue il suo ragazzo. Abbiamo già dovuto spendere 21mila euro. Spero che la solidarietà non si fermi, magari anche da parte di qualche artista sardo. Camilla deve pendere un farmaco, il Brentuximab, costa 5000 euro e, dovendo prenderlo ogni settimana, il costo è di dodicimila euro. Continuate a donare”, questo l’appello finale di Daniele Cossu. Ecco il link per donare: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-camilla-a-guarire-dal-cancro?sharetype=teams&member=7932878&pc=fb_tco_campmgmtbnr_w&rcid=r01-1610206523%2C84-09e0a77dec5845ae&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_lico%2Bbanner