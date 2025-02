Cagliari, la nuova via Roma non convince Zedda, Farris attacca: “L’assetto che sta prendendo la via Roma, inizia proprio con la sua amministrazione”

In seguito alle dichiarazioni rilasciate ieri dal sindaco Zedda, che ha ammesso di non essere convinto riguardo la validità del progetto per la riqualificazione di via Roma, non si è fatta attendere la replica del consigliere all’opposizione Giuseppe Farris che attacca: “Il sindaco Zedda ha dichiarato di non essere convinto di questo progetto della nuova via Roma, eppure non ha apportato, come avremmo suggerito noi, alcuna variante in corso d’opera”. Farris prosegue: “In realtà l’assetto che sta prendendo la via Roma, inizia proprio con la sua amministrazione, nella consiliatura del 2011 quando dà il via libera al passaggio della metropolitana di superficie, l’ennesima barriera che ci separa dal mare. È la sua amministrazione, l’amministrazione Zedda che inizia la lotta alle auto, che toglie i parcheggi e restringe le carreggiate. Truzzu ha solo proseguito su questa strada. Colpisce che Zedda oggi si preoccupi per la riduzione delle corsie di marcia in via Roma, eppure è proprio lui che con la creazione delle piste ciclabili in cui l’apparizione di un ciclista equivale ad una apparizione messianica, ha iniziato con la creazione di queste inutili queste ciclabili, per esempio, in via Sonnino e in via della Pineta, a discapito di carreggiate e parcheggi. E ancora, a luglio, rispondendo ad una mia interrogazione in consiglio comunale in ordine al bosco orizzontale progettato da Boeri avrebbe espresso delle riserve, mentre oggi lamenta lo stravolgimento di quel progetto. Nella circostanza, a luglio, il sindaco Zedda aveva garantito che avrebbe coinvolto il professor Bacchetta con un’audizione in consiglio comunale proprio per audirlo e sentire anche il suo parere in ordine alla realizzazione appunto del bosco orizzontale e del tipo di vegetazione che si andava a radicare”. “Ad oggi ovviamente, non abbiamo visto alcunché, e quindi anche da questo punto di vista, il sindaco Zedda sta venendo meno a quanto aveva dichiarato in consiglio comunale”, conclude Farris.