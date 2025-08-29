Gli esperti del meteo annunciano la svolta tanto attesa e auspicata da chi è stanco di boccheggiare.

Un fine agosto rovente è quello che ha interessato il Sud Sardegna, senza desistere e mettendo a dura prova la resistenza di chi, seppur amando la bella stagione, ha sofferto per il gran caldo e l’afa opprimente. Nemmeno il mare ha offerto il giusto refrigerio in questi ultimi due giorni, il forte vento di scirocco ha increspato le coste e reso difficoltose le bracciate in acqua. La svolta è attesa per le prossime ore: il maestrale prenderà il sopravvento, spazzerà via l’umidità e raffredderà le temperature che non dovrebbero superare i 30 gradi.

Ancora un pò di pazienza, insomma, l’estate non è finita ma sarà meno spietata rispetto ai mesi appena trascorsi.