Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 10 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest e al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare sarà quasi calmo. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24 C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. Ci aspetta pertanto un venerdì soleggiato, con venti in prevalenza moderati e con temperature che raggiungeranno massime di 27°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba