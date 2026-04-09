Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 10 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mar e poc o moss o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 ° C e la minima di 12 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest e al pomeriggio da Ovest -Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sudovest per tutta la giornata . A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti saranno debol i al mattino e provenienti da Sudovest , moderati al pomeriggio e provenienti da O vest- Sudovest . Il mare sarà quasi calmo. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non s ono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 C e la minima di 12 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata . Ci aspetta pertanto un vener dì soleggiato , con venti in prevalenza moderati e con temperature che raggiungeranno massime di 2 7 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba