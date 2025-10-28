Sarà lutto cittadino per la scomparsa di Omar Masia, 25 anni: domani l’ultimo saluto ala giovane morto due giorni fa in un incidente stradale sulla strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne di Tempio Pausania.

Troppo grande il dolore per la sua comunità, Calangianus, che osserverà il Lutto Cittadino.

“Un dolore che ha profondamente toccato tutti noi, unendo l’intera città in un sentimento di cordoglio e vicinanza.

A nome dell’Amministrazione e di tutta la Cittadinanza, esprimo la più sentita vicinanza alla mamma Manuela, al papà Massimiliano e ai familiari tutti in questo momento di grande dolore.

Che il ricordo di Omar rimanga vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e voluto bene” ha espresso il sindaco

Fabio Albieri.