Cala Gonone, escursionista soccorso nella nebbia

Una spessa coltre di nebbia ancora avvolgeva, nel tardo pomeriggio, la falesia del “Budinetto” a Cala Gonone, in provincia di Nuoro, rendendo difficoltoso l’intervento dell’elicottero del 118, di stanza a Olbia con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, costringendolo a un avvicinamento via mare.

A trovarsi in difficoltà è stato in questa occasione un turista tedesco vittima di un evento traumatico a seguito del quale si è trovato impossibilitato a muoversi e indotto a richiedere l’intervento dei soccorsi.

Quattro Tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nuoro, prontamente attivati dal Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, sono rapidamente intervenuti per prestare supporto al Tecnico di Elisoccorso e al personale medico presente sul posto.

Raggiunto l’infortunato alla base della falesia gli operatori del soccorso hanno provveduto a posizionarlo sul materassino a depressione, collocato all’interno della barella, e a trasportarlo, a spalla, fino all’ambulanza del 118 in attesa in un’area di parcheggio a valle.

L’ambulanza ha quindi condotto il paziente sino alla piazzola dove lo attendeva l’elicottero per il successivo trasferimento in ospedale.