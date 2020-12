Cagnetta sotto la pioggia e in pericolo a Cagliari: salvata dagli agenti della Municipale

Sotto la pioggia e col rischio di essere investita dalle auto. Una cagnetta di appena un anno, stasera, se l’è vista davvero brutta a Cagliari, in via Is Mirrionis. La cucciola è scappata dalla casa nella quale vive, accudita e coccolata dalla sua proprietaria, un’anziana donna. Kelly, questo il nome della cagnetta, è stata soccorsa e salvata dagli agenti della polizia Municipale: non aveva il collare ma era provvista di il microchip. La sua padrona, almeno in un primo momento, è risultata irreperibile. Dopo qualche ora, il lieto fine. L’anziana, che nel frattempo aveva anche lanciato vari appelli sui social network, ha potuto riabbracciare la sua Kelly.