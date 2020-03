Cagliaritani a spasso nei parchi prima della chiusura per Coronavirus: “Vogliamo prendere un po’ d’aria”

Il sindaco, per l’emergenza Coronavirus, sbarra tutte le aree verdi diventate, in mattinata, meta soprattutto di molti anziani: “Sono solo quattro passi, è difficile stare sempre chiusi in casa”. GUARDATE il VIDEO con le parole di un pensionato: “Purtroppo non possiamo andare neanche dai nostri nipoti”