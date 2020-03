Coronavirus, l’Enac chiude molti aeroporti: in Sardegna resterà operativo solo Cagliari Elmas. Lettera urgente dell’Enac al ministero dei trasporti, il piano di emergenza potrebbe scattare entro due giorni:”In ragione della situazione emergenziale dovuta al diffondersi del Covid-19, anche in considerazione delle numerose richieste pervenute dai gestori aeroportuali per la riduzione dei voli, in particolare quelli commerciali, si ritiene necessario proporre uno scenario infrastrutturale minimo, che possa comunque garantire la mobilità tramite il trasporto aereo”. Nell’Isola resterebbe operativo al momento solo l’aeroporto di Cagliari Elmas.