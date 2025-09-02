Probabilmente c’è chi è già entrato e si è beccato la multa: perché, alle 9 del mattino, la ztl attiva a Castello non si era mai vista. Ma il led luminoso parla chiaro: ztl attiva, dunque vietato accedere e passare se non si è autorizzati come residenti. L’insolita situazione ha fatto immediatamente scattare la segnalazione a Casteddu online dai nostri lettori, che si chiedono il motivo di questa situazione, considerando soprattutto che non è stata annunciata né in alcun modo segnalata dal comune di Cagliari.

Potrebbe trattarsi di un guasto, e allora se anche fossero state fatte multe sarebbero ovviamente invalidate.

Ma parlando con qualche residente nella zona viene fuori un’altra spiegazione: un personaggio cagliaritano di rilievo pare abbia acquistato e stia ristrutturando una casa in via Canelles e dunque la chiusura della ztl potrebbe essere stata disposta per agevolare i lavori. Cosa che ovviamente sarebbe insolita e altrettanto grave: ma, ribadiamo, sono voci che raccogliamo e verificheremo.

In attesa di capire cosa sia realmente successo e di avere un riscontro ufficiale, occhio alle multe: Castello, oggi, è blindata.