Cagliari, Zenga e Giulini in quarantena per due settimane: “Osserviamo le norme della Regione sul coronavirus”. Sia il tecnico che il presidente sono rientrati in Sardegna dalla Lombardia nelle ultime due settimane. Ecco il comunicato del Cagliari: “In ottemperanza alla decisione del presidente di Regione Solinas, il Cagliari ha appena messo in quarantena preventiva ad Asseminello le seguenti persone arrivate in Sardegna negli ultimi 14 giorni: Marcello Carli (direttore sportivo), Walter Zenga, Max Canzi, Gianni Vio (nuovo tattico), Alessandro Agostini”. Giulini è invece in quarantena presso il suo domicilio.