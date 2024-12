Cagliari, Zedda promette: “Nuova spiaggia a Sant’Elia con la metro, il palazzetto e il nuovo stadio”. Da sempre molto affezionato al quartiere, il sindaco di Cagliari lancia diversi nuovi progetti per riqualificare il quartiere: “L’ascolto, la partecipazione e la pianificazione sono il metodo di governo dell’amministrazione. Nei prossimi anni il piano di sviluppo della città si articolerà in maniera ampia e complessiva in ogni quartiere di Cagliari, in base alle caratteristiche e alle esigenze, con l’intento di migliorare l’esistente e di introdurre elementi di novità.