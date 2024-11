Cagliari, Zedda annuncia la svolta a Sant’Elia: “Ecco i soldi per palazzetto, parco degli Anelli e per fare più bello il quartiere”

Di



apertura

le parole del sindaco: “Abbiamo stanziato risorse per attenuare il rischio idrogeologico in via Campeda, la riqualificazione di piazza Granatieri di Sardegna a Is Mirrionis, e dello spazio esterno del complesso di via Premuda (ex asilo), il completamento dei lavori a villa Muscas, la manutenzione dell’Auditorium di piazza Dettori e i lavori di pulizia e messa in sicurezza per l’Anfiteatro che sarà, nuovamente, un luogo di spettacolo e cultura”