Incidente sul lavoro questa mattina in via Vesalio a Pirri, dove un operaio di 52 anni è caduto da un’impalcatura, facendo un volo di circa quattro metri. L’uomo ha riportato un grave trauma al bacino ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu.

Secondo le prime informazioni, il 52enne era impegnato in lavori di manutenzione all’interno di un cantiere quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. I colleghi hanno subito chiesto aiuto, facendo intervenire i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118: l’operaio è stato stabilizzato, immobilizzato e trasportato in codice rosso al Brotzu, dove resta ricoverato in condizioni critiche e con prognosi riservata.