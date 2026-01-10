Cagliari, vola la guaina dal tetto a causa del forte vento, paura in via Quirra di fronte al mercato: nessun ferito, sono state segnalate anche alcune tegole lesionate. Non è la prima volta: l’anno scorso è caduto un albero nell’area cortilizia. Disagi anche in via Corte d’Appello per dei calcinacci caduti in strada. La polizia municipale ha avvisato i cittadini, casa per casa, di spostare le macchine parcheggiate.

Il vento continua a far danni, il forte maestrale, che da questa mattina schiaffeggia la Sardegna, butta giù tutto ciò che non resite alla sua furia. A Cagliari come nell’hinterland si registrano danni e numerosi interventi per la messa in sicurezza di alberi e pali abbattuti.

Diversi anche i pannelli pubblicitari, le transenne e i cartelli stradali piegati sull’asfalto, le istituzioni raccomandano la massima prudenza a chi si mette in viaggio o cammina per strada.

Il vento ha fatto cadere dei calcinacci anche in via Corte d’Appello, proprio all’inizio da piazza San Giuseppe. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che la polizia locale. Oltre a loro, anche dei volontari.