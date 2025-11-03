Un altro pezzo di storia della città usato come discarica da chi trascorre il fine settimana in piazza San Domenico: ecco il risveglio dopo il lungo ponte iniziato con San Saturnino. Ma non è una novità: i luoghi comuni, più ambiti e frequentati così sono ridotti e se ben vengono accolti gli avventori, che contribuiscono ad animare le vie caratteristiche e la piazzetta, è il senso di inciviltà dilagante che turba. “Ormai i residenti stanno abbandonando le ultime speranze di trovare delle soluzioni ai loro annosi problemi di quiete e decoro.

Se è vero che la città, le piazze sono di tutti, è normale che la gestione degli spazi comuni debba arrivare a tanto?” Spiega Carlo M. nel gruppo social dedicato a Villanova.

Si chiede aiuto, insomma, ancora una volta alle istituzioni di competenza al fine di risolvere le problematiche più incisive contro le quali i residenti devono ogni giorno combattere: dai parcheggi con il contagocce ai rifiuti, dal decoro al quiete vivere. Intanto i palazzi si svuotano e si trasformano in B&B: tanti i residenti infatti che gettano la spugna e decidono di andare altrove ad abitare. Ma tanti altri, invece, continuano a resistere e a richiedere, a gran voce, di porre fine a questa lenta agonia che sta modificando uno dei tratti storici e più caratteristici del capoluogo sardo.