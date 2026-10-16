I lavori di riqualificazione di viale Sant’Avendrace si avvicinano alla fase della realizzazione della segnaletica orizzontale e l’opposizione in Consiglio comunale chiede chiarezza sugli interventi previsti per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Al centro dell’interrogazione firmata dai consiglieri Roberto Mura e Marcello Corrias c’è soprattutto il passaggio davanti alla chiesa parrocchiale di Sant’Avendrace, frequentato quotidianamente dai fedeli e dai cittadini che si recano nei numerosi esercizi commerciali della zona.

I due esponenti dell’opposizione chiedono al sindaco e all’assessore competente se sia confermata la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato proprio in prossimità della chiesa, una soluzione che potrebbe contribuire a rallentare la velocità dei veicoli e a migliorare la sicurezza di chi deve attraversare la strada.

Nell’interrogazione viene richiamata anche la richiesta avanzata dal parroco, don Alessandro Simula, che, anche a nome della comunità parrocchiale, ha sottolineato l’importanza di un intervento capace di tutelare maggiormente i pedoni in un punto particolarmente frequentato del viale.

Un attraversamento rialzato, laddove tecnicamente possibile, potrebbe rappresentare una protezione aggiuntiva soprattutto per le persone anziane, i bambini e chi ha difficoltà motorie. Per i consiglieri Mura e Corrias, l’imminente completamento dei lavori rende necessario conoscere le intenzioni dell’Amministrazione prima della definizione della segnaletica stradale.

L’interrogazione non si limita al passaggio davanti alla chiesa. I firmatari chiedono infatti quali altri interventi siano programmati per mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali presenti lungo viale Sant’Avendrace, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela dei cittadini e migliorare le condizioni complessive della sicurezza stradale.

La richiesta è dunque quella di fare chiarezza sulle soluzioni previste, a partire dal punto davanti alla parrocchia, affinché la riqualificazione del viale possa tradursi anche in una maggiore sicurezza per chi si muove a piedi nel quartiere.