Cagliari, balordo distrugge le piantine in via Alghero. Truzzu: “Pagherà con lavori socialmente utili”

Distrugge le piantine in via Alghero, rompe due colonnine dell’Enel, un mastello e un deposito di metallo. Ma il vandalo è stato individuato grazie alle telecamere. Per lui è in arrivo una denuncia. “Sapevo che non era la prima volta e che non sarebbe stata l’ultima, ma quello che si è ripetuto nei giorni scorsi oltre alla rabbia mi lascia anche un profondo senso di tristezza”, ha scritto il sindaco Paolo Truzzu

Per l’ennesima volta, le piante di via Alghero sono state distrutte da qualche balordo che ha avuto anche la brillante idea di rompere due colonnine dell’Enel e dare fuoco a un mastello e a un piccolo deposito in metallo vicino a un distributore di benzina, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi se non fosse stato per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Voglio personalmente ringraziare il Questore e il capo della mobile, che, grazie anche alla telecamera, hanno subito identificato e denunciato il responsabile.

Ma mi chiedo come si possa essere così cattivi e ignoranti, così totalmente privi del benché minimo rispetto verso qualsiasi cosa che non ci appartiene, ma che in realtà è di tutti noi.

Ovviamente stiamo valutando se ci siano le condizioni per costituirci parte civile, perché sarebbe bello che questo “signore” adesso pagasse i danni. Anzi, sarebbe meglio se ripagasse il suo debito con la comunità svolgendo lavori socialmente utili così magari potrebbe imparare che la città è di tutti.