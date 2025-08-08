Un degrado ormai insopportabile. In via Tavolara, tra feci umane e rivoli di urina, la situazione è diventata una vergogna quotidiana. “L’aria è mefitica e arriva fin dentro la sagrestia della chiesa, che per ora è anche l’unico ingresso per i fedeli”, denuncia un cittadino. Nella foto allegata si vede chiaramente il rivolo scuro, recente, che dalla strada continua a scorrere fino a Viale Trieste. Un quadro che racconta di incuria e inciviltà, persino davanti a un luogo di culto, nel cuore della città.