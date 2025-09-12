Cagliari, via Sassari in ostaggio di spacciatori e delinquenti: “Chiediamo subito un presidio costante delle forze dell’ordine, controlli serrati e misure concrete per restituire dignità e sicurezza a chi ci vive e lavora”. Un altro appello per chiedere la sicurezza che da tempo vacilla, questa volta giunge da Roberto Mura, consigliere di Cagliari, che attraverso un comunicato pubblico esprime: “È assurdo e inaccettabile che, dopo giorni segnati da episodi di violenza, aggressioni e degrado, in via Sassari non si sia ancora riusciti a riportare ordine e legalità.

La strada resta ostaggio di gruppi che spacciano, che intimidiscono chi ci vive e che mettono in pericolo non solo i residenti, ma anche le attività produttive che con fatica cercano di andare avanti in un contesto ormai diventato insostenibile.

Non possiamo più accettare che un’intera via venga abbandonata a sé stessa, trasformata in una zona franca per l’illegalità. Ogni giorno che passa senza un intervento deciso è un giorno in cui aumentano paura, degrado e sfiducia nelle istituzioni”.

La città, insomma, “non può più aspettare. La legalità non può essere opzionale”.