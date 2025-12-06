È il primo sabato sera davvero vivace di questo autunno che sembra voler cedere il passo all’atmosfera natalizia. In via Manno, nel cuore dello shopping cagliaritano, l’arrivo di dicembre porta finalmente un flusso costante di persone, famiglie e gruppi di giovani che iniziano a muoversi alla ricerca dei primi regali. Una vitalità che i commercianti aspettavano da settimane.

Le luci accese troppo tardi: “La gente vuole sentirsi accolta”

Tra i negozi di abbigliamento della via, Carmine Castello, del negozio Castello attivo dal 1979 sottolinea un aspetto su cui molti concordano: “Ho la fortuna di essere in centro dove si sente la magia del Natatale ma se le luminarie venissero accese già dalla fine di novembre, e non dall’8 dicembre, la gente sarebbe più attratta a entrare. Le persone vogliono sentirsi accolte, vogliono calore umano, proprio come i bambini”. Secondo Castello, anticipare l’atmosfera natalizia aiuterebbe a creare una cornice più invitante, capace di far partire prima gli acquisti.

Geox nel Largo Carlo Felice: “Da quando ci sono i mercatini c’è più clientela”

Poco più in basso, nel Largo Carlo Felice, Geox conferma una nuova ondata positiva. L’apertura dei mercatini di Natale sta incidendo in modo evidente sul flusso di visitatori: “Da quando ci sono i mercatini di Natale, la clientela è aumentata”. Passeggiare, curiosare tra le casette di legno e poi proseguire verso via Manno è ormai un percorso naturale per molti.

Miele Amaro: Natale porta lettori e regali culturali

La prima libreria della via, Miele Amaro, registra segnali molto incoraggianti: l’avvicinarsi del Natale porta un aumento deciso delle vendite. I titoli del momento vanno forte come anche gli illustrati d’arte per adulti, e i libri bambini: “In prossimità del Natale crescono gli acquisti: i lettori cercano sia novità editoriali sia volumi illustrati, molto apprezzati come regalo”.

Un settore che rimane un riferimento per chi preferisce doni culturali e di qualità.

Cibi preziosi e tradizionali: un trend in crescita per i regali

Accanto a libri e vestiti, cresce anche l’interesse per i cibi selezionati e preziosi della tradizione sarda. Prodotti ricercati, spesso artigianali, che stanno diventando un trend forte per i regali di Natale. L’unione tra gusto, identità e cura del prodotto convince sempre di più chi è alla ricerca di doni originali.

Abbigliamento: bene il Black Friday, ma “lo sprint arriverà con le tredicesime”

I negozi di abbigliamento della via confermano un buon passaggio, ma gli acquisti veri e propri – dicono – devono ancora decollare. Da Stivalverde spiegano: “C’è molta affluenza nella via, anche se molti acquistano solo dopo il 20, quando arrivano le tredicesime. Il Black Friday è andato bene, ora serve un po’ di pazienza”. Il flusso si vede, ma la spesa, per molti, è ancora rinviata.

Bigiotteria Laura (Bijou Brigitte): “Da stasera si respira Natale”

Laura del negozio di bigiotteria, presente in via Manno dal 2008, nota un cambiamento netto proprio in questo primo sabato di dicembre: “Da stasera le persone chiedono già il pacchetto o il consiglio natalizio. Entrano anche gruppi di ragazzi e ragazze che cercano idee per i regali alla mamma. Si respira finalmente il clima natalizio”. Un segnale chiaro che l’atmosfera sta cambiando.

Una via che torna a brillare, in attesa delle luminarie

Via Manno questa sera ritrova parte della sua energia. I mercatini nel Largo, la temperatura più mite e l’avvicinarsi del Natale stanno riportando persone e curiosità nelle vetrine.

Resta però un pensiero comune: per molti commercianti iniziare prima con le luminarie aiuterebbe non solo gli acquisti, ma anche lo spirito della città. Per ora, questo primo sabato vivace di dicembre è un buon segnale: la stagione natalizia può finalmente iniziare.