Cagliari, via libera alla nuova festa di Sant’Efisio: 640mila euro e nel 2025 tornano le tribune

E’ già tempo di pensare ai festeggiamenti per Sant’Efisio: nel 2025 torneranno le tribune, sacrificate lo scorso anno per la presenza di cantieri e lavori in corso, il Comune spenderà circa 640mila euro per offrire a cagliaritani, turisti e fedeli di tutta l’isola una festa che resta la più attesa e amata dell’anno.

La giunta comunale ha dato il via libera all’organizzazione della festa per il prossimo primo maggio, avendo fra i suoi principali compiti istituzionali il turismo” e in particolare “la valorizzazione della Festa di Sant’Efisio, espressione massima della cultura tradizionale e del folklore sardi così come del ruolo storico,della città di Cagliari nel rito dello scioglimento del voto”. Dal 2006 la festa viene organizzata direttamente dal Comune di Cagliari, che si avvale della collaborazione di privati ma sempre con la supervisione pubblica.

Ecco dove saranno posizionate le tribune e quanti saranno i posti disponibili: tribuna coperta sita in via Roma lato Palazzo Vivanet con vista Piazza Matteotti, 381 posti. Tribuna scoperta in piazza Matteotti con vista verso la stazione ferroviaria per 550 posti a sedere. Tribuna coperta in via Roma lato piazza Matteotti con vista su Palazzo Vivanet per 252 posti a sedere. Tribuna tribuna in via Roma lato piazza Matteotti fronte Palazzo Civico per 313 posti. Tribuna su unico livello coperta in via Roma lato palazzo Civico con vista su piazza Matteotti per 50 posti per disabili (25+25 per gli accompagnatori). Tribuna n tribuna scoperta dislocata in piazza del Carmine con vista su viale Trieste per 381 posti.