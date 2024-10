Cagliari, via Fiume riaperta al traffico: “Via le transenne in strada da 15 anni”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Riaperta al traffico nel pomeriggio di ieri via Fiume dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza del tratto delle mura interessate da un parziale crollo. L’annuncio ieri in aula del sindaco Massimo Zedda, rispondendo all’interrogazione del consigliere di Alleanza Sardegna Roberto Mura.

Ultimati i lavori, sono state effettuate anche le operazioni di pulizia della sede stradale.

Gli operai hanno provveduto a rimuovere le transenne eccetto quelle che erano state posizionate nella via dei Genovesi (oltre la curva). Queste ultime serviranno a tenere in sicurezza il tratto delle mura in cui dovranno ancora essere ultimati i lavori. Questo cantiere non interferirà sulla normale circolazione stradale.

“Come promesso, via Fiume è stata riaperta rapidamente al traffico”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, “nei prossimi giorni i lavori continueranno sul tratto di mura che insiste sull’inizio di via dei Genovesi. L’intervento ci consentirà di eliminare le transenne presenti da 15 anni.

A seguire metteremo in sicurezza via don Bosco, via Cammino Nuovo e mura lato Torre dell’elefante.

Si tratta delle prime manutenzioni urgenti, naturalmente non basta e, per il futuro, programmeremo anche gli interventi di più ampio respiro”