Ciclista travolto da un’auto pirata nelle campagne di Quartu finisce all’ospedale: “Aiutateci a trovare il guidatore”

Sos a Quartu per un ciclista sessantenne travolto da un’auto in via S’Ecca S’Arrideli. Roberto Fadda, ex dipendente pubblico, oggi pensionato, sessant’anni, è stato investito verso le 9 del mattino mentre stava facendo una delle sue solite pedalate nelle campagne quartesi: “Si trova al Brotzu, ha un trauma cranico e varie fratture ma, fortunatamente, è vivo”. Chi l’ha investito non si è fermato ma ha tirato dritto e nella zona ci sono telecamere, “ma non nel punto dell’impatto”. Le forze dell’ordine sono già state avvisate dal genero, Claudio Perra: “Roberto, purtroppo, non ricorda nulla e non ha fatto nemmeno in tempo a vedere il colore della macchina che l’ha investito”. La bici è una Olympia bicolore, nero e arancione, una vera e propria mountain bike con dei colori che, sicuramente, non possono passare inosservati.

“Lanciamo un appello, stiamo cercando testimoni o, direttamente, il guidatore della vettura che, magari, in un primo momento non si è accorto di avere investito un ciclista. Chiunque abbia informazioni utili chiami in qualunque momento al numero +393401847984”.