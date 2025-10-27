Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 28 Ottobre
L'isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno nuvolosità. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 18°C. I venti saranno forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per l'intera giornata. Il mare sarà mosso. E' prevista allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 17°C. I venti saranno tesi al mattino e oderati al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. E' prevista allerta meteo per il vento. Sarà dunque un martedì in prevalenza nuvoloso e ventoso e con temperature in diminuzione che arriveranno a massime di 23°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba