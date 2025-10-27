Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani marte dì 2 8 Otto bre

L'isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno nuvolosità. I venti saranno moderati e il mare da mosso a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23 ° C e la minima di 18 °C. I venti saranno forti al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per l'intera giornata. Il mare sarà mosso. E' prevista allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornat a sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19 °C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest- Nord ovest per tutta la giornata. A Oristan o la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 7 ° C. I venti sarann o tesi al mattino e oderati al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il m are sarà molto moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 9 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o forti al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. E' prevista allerta meteo per il vento. Sarà dunque un marted ì in prevalenza nuvoloso e v entoso e con temperature in diminuzione che arriveranno a massime di 23 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba