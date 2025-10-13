Cagliari, via Baylle e parte di via Sardegna al buio senza preavviso: croceristi in strada ma i negozi restano chiusi. La protesta dei commercianti: “Ci è stato comunicato dagli operai che il lavoro si sarebbe prolungato dalle 8:00 alle 15:30 ma fino alle 16:45 non abbiamo potuto lavorare”.

Erano in tanti nella via che brulica di negozi e punti di ristoro: i croceristi hanno trascorso il tempo passeggiando, scattando fotografie ma non acquistando souvenir o qualche spuntino da mettere in bocca. Il motivo? La corrente assente. Tutti al buio, insomma, e impossibilitati a lavorare. “Il negozio di prodotti tipici, la gelateria, la pizzeria, Bracco e tanti altri, questo disagio non indifferente ha colpito tutti noi” spiegano i commercianti. Cagliari città turistica a metà, insomma, la rabbia è tanta come la delusione. E i turisti? A passeggio senza poter fare acquisti in una delle vie più caratteristiche della Marina, quelle che è impossibile dimenticare per chi visita Cagliari anche solo per una volta in vita sua.