Cagliari, via alla corriera ecologica e raffica di multe in centro: 40 sanzioni e 13 auto sequestrate

Via alla “Corriera ecologica” nel centro storico. E scattano subito le multe. Per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali che somministrano alimenti e bevande, da ieri, è operativo il nuovo servizio “Corriera ecologica” in numerose zone del Centro storico di Cagliari (Marina, Stampace e parte di Villanova). L’obiettivo, sottolineano all’assessorato all’Igiene pubblica, è quello evitare lunghe ore di esposizione dei bidoni e preservare salute e decoro urbano.

Ieri, nella prima giornata del nuovo servizio nel Centro storico, diverse automobili hanno impedito in qualche caso il regolare svolgimento della raccolta dei rifiuti. Pertanto, è stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia Locale, che hanno elevato 40 sanzioni e rimosso 13 autovetture che intralciavano il lavoro degli operatori della raccolta. L’invito a tutti i cittadini è quello di rispettare le indicazioni della cartellonistica stradale e di lasciare liberi gli spazi per la sosta della “Corriera ecologica”.