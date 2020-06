Cagliari, via al mercatino a Sant’Elia: 100 ambulanti in fila sotto il sole per l’iscrizione

Domenica via al nuovo mercatino di Sant’ Elia. Addio per sempre a viale Trento, gli espositori avranno a disposizione per 5 euro una piazzola grande 4 parcheggi. Tra una piazzola e l’altra un parcheggio dovrà garantire il distanziamento. A gestire il mercatino sarà Confesercenti.

L’assessore Sorgia: Abbiamo organizzato tutto in breve tempo per aiutare gli espositori. Saranno loro a decidere se stare qui o andare in via Simeto”. L’assessore alla mobilità Mereu ha promesso un intervento per l’autobus, il suo collega Guarracino i bagni. Circa 200 gli iscritti in poco tempo. Almeno 100 le persone in fila sotto il sole per oltre un’ora.