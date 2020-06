Cagliari, vertice per rimettere in sesto la palestra incendiata a Pirri: Comune in campo. Si terrà lunedì 15 Giugno alle ore 10.30 (in videoconferenza), la seduta della Commissione Sport, Patrimonio e politiche per la sicurezza del Comune di Cagliari convocata dal presidente Marcello Polastri. “È oggi più che mai necessario capire quali siano le criticità degli impianti comunali e dunque trovare la quadra, tra le varie competenze in capo ai relativi assessorati comunali, anche in materia di sicurezza nello sport, pensando sia alle società sportive che ai numerosi amanti delle salutari attività fisiche”.

Verrà approfondita la situazione della palestra devastata da un incendio in via degli Stendardi a Pirri. Alla riunione parteciperanno infatti anche i consiglieri della municipalità, l’assessore allo sport Paolo Spano, e ai lavori pubblici Gabriella Deidda.