Cagliari, vandali scatenati e auto danneggiate in via Mameli: residenti di Stampace in rivolta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Continuano i raid notturni e diurni a Stampace, il quartiere è preso di mira da troppo tempo ormai e parlare di sicurezza è eufemistico”. Adolfo Costa, presidente del comitato di quartiere di Stampace, denuncia la situazione critica nel rione dopo gli ultimi danneggiamenti ai danni di auto parcheggiate in via Mameli. Da qui l’appello alle istituzioni: “Chiediamo con sempre maggiore forza un incontro con Prefetto e questore perché questa situazione venga arginata”. Tra le richieste anche l’installazione di telecamere e che “venga spostata la mensa del povero di viale Sant’Ignazio. L’amministrazione comunale con in testa il Sindaco è dalla parte dei residenti”, spiega, “ma non possiamo fare a meno di richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine attraverso i vertici istituzionali. Le persone hanno paura , uscire la notte è pericoloso”.