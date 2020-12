Cagliari, valigia sospetta sotto il Comune: traffico bloccato per un’ora in via Sonnino

Stamattina a Cagliari in via Sonnino, i carabinieri della Stazione di Via Nuoro, su disposizione della centrale operativa dell’Arma, sono intervenuti presso la sede degli uffici comunali ove, poco prima, alcuni passanti avevano segnalato una valigia sospetta poggiata su uno dei pilastri del porticato che delimita l’edificio. A scanso di qualunque pericolo, sul posto sono intervenuti altresì gli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari che, dopo aver attuato le previste procedure di sicurezza, codificate secondo stringenti protocolli, hanno verificato come quella valigetta fosse vuota e inoffensiva, portandola via. I dintorni dell’oggetto potenzialmente pericoloso sono stati interdetti al traffico pedonale per circa un’ora.