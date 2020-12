Natale a Monserrato: luminarie, buoni spesa e pranzo per i bisognosi

Buoni spesa, pranzo di Natale, panettoni e luminarie natalizie nelle vie della città: ecco gli aiuti e le iniziative intraprese dal comune di Monserrato per i cittadini.

È di oggi l’ordinanza firmata dal sindaco Tomaso Locci che mette in campo, contro le difficoltà economiche del momento, 143.284,10, euro di cui 104.541,54 da destinare a buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e 38.742,55 euro per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

“Lo Stato ha rifinanziato i buoni spesa, è necessario mettere a disposizione, quanto prima, il provvedimento ai cittadini che ne hanno bisogno” spiega il primo cittadino. “Abbiamo adottato gli stessi criteri usati già durante il lockdown, quindi prima le persone che non hanno alcun aiuto dallo Stato, come per esempio il reddito di cittadinanza, e dare una mano d’aiuto a chi soffre di più in questo periodo, a coloro che hanno subito un danno importante a causa della chiusura anche parziale delle attività”.

Importante novità è la variazione della soglia minima di povertà, “in modo tale che possano accedere al beneficio ancora più persone”.

“Purtroppo con il perdurare della situazione epidemiologica di emergenza da Covid-19 e l’aumento dei contagi – comunica l’assessora alle politiche sociali Tiziana Mori – non si può abbassare la guardia ed è necessario continuare a sostenere in modo continuativo le famiglie monserratine e le persone fragili.

Per tali motivi continueremo ad essere vicini a tutte quelle famiglie in difficoltà attraverso nuovi interventi con la concessione di buoni spesa per acquisto di alimenti e beni di prima necessità, da utilizzare nelle attività commerciali convenzionate con il Comune.

Le domande per gli interventi di solidarietà alimentare – prosegue Mori – dovranno essere presentate mediante la compilazione del modulo di autocertificazione disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Monserrato. Vi è anche la possibilità di contattare gli Uffici dell’Assessorato Politiche Sociali per ricevere informazioni in merito, ai seguenti recapiti telefonici: 070/5792203 – 070/5792208 dalle ore 9:00 alle ore 12:00”.

L’ammontare del buono, per famiglia, è stabilito alla soglia massima di 150 euro per 1 componente, 250 per 2, 350 per 3 e sino a 450 euro per quattro o più persone.

“Ci auguriamo di poter aiutare tutte queste fasce che continuano a essere in difficoltà. A Natale – spiega Locci – faremo una sorpresa per i nostri concittadini e vorrei ripetermi con il pranzo di Natale come è avvenuto per Pasqua. Stiamo organizzando per garantire allo stesso numero di famiglie un pasto in segno di solidarietà da parte dell’amministrazione comunale”.

Non solo: “Abbiamo messo a disposizione un avanzo di denari per le altre esigenze come le bombole, per esempio. Per fortuna lo Stato si è ripetuto e ci ha dato la stessa cifra per intervenire e per almeno 3 mesi dovremmo riuscire ad andare avanti”.

Il pranzo è stato ideato anche per quelle persone che potrebbero rimanere sole come gli anziani, una tra le iniziative per coinvolgere proprio tutti i cittadini.

Nessuno escluso, insomma, compresi i più piccoli: si sta ancora procedendo con l’installazione delle luminarie per le vie di Monserrato.

“Abbiamo aumentato le zone e fondamentalmente le lumimarie sono per i bambini che già soffrono per questa situazione e almeno gli diamo un po’ di luce, un motivo per guardare in alto e sognare come nelle favole. Il periodo storico è caratterizzato da tristezza e difficoltà che un po’ tutti stiamo vivendo e le lumimarie possono rallegrare la nostra città”.

Questa mattina, intanto, sono stati distribuiti più di 100 panettoni anche grazie a una donazione da parte di un esercizio commerciale della città. “Io l’ho sempre fatto, sin dal 2016 anche quando non ero sindaco, perché una fetta di panettone non si deve negare a nessuno e con la speranza che i cittadini trascorrano il Natale un po’ più sereni”.