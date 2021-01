Cagliari, vaccinata l’infermiera che accolse il primo paziente Covid al Ss. Trinità

E’ la prima infermiera che ha avuto ad aver fatto i conti con Covid a Cagliari. E’ un vaccino simbolico quello inoculato oggi al Santissima Trinità. Lei è Anna Loriga, classe 1972, che l’1 marzo 2019 ha preso in carico nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Is Mirrionis, con l’equipe di Goffredo Angioni, il primo paziente Covid di Cagliari. Era Carlo Tivinio, la prima vittima del virus in Sardegna. E’ stata la prima ad essersi messa a disposizione per i tamponi e in prima fila nella lotta al virus in città. Ha istruito anche le colleghe per le delicate operazioni di vestizioni e le svestizioni dei camici anti contagio

“È una donna, una mamma, ma soprattutto una grande professionista, spinta sempre dall’amore per la il suo Lavoro”, ha scritto il consigliere comunale Pd Fabrizio Marcello.