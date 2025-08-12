Cagliari una serata di shopping per beneficenza: presso la Rinascente, il ricavato sarà donato alla Fondazione Radioterapia Oncologica.

La serata si terrà il 12 Settembre 2025 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 all’interno dello store di Cagliari.

Lo Shopping Night per la Fondazione Radioterapia Oncologica è una serata dedicata alla beneficenza per supportare la Onlus. Durante la serata sarà possibile fare acquisti all’interno dello store con sconti fino al 30%, e Rinascente delizierà con musica, assaggi gastronomici e un cocktail di benvenuto. L’accesso alla serata è libero esibendo la card allegata” spiega Lorenzo Livi, coordinatore scientifico della Fondazione Radioterapia Oncologica onlus.

“La Fondazione da oltre 30 aiuta pazienti Oncologici durante il percorso delle terapie e si adopera per supportare la ricerca scientifica (www.fro.care)”.