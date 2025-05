Nessuno a Cagliari potrà mai dimenticare la notte del 2 giugno 2024, quando il 37enne ex carabiniere Fabio Piga fu brutalmente ucciso nei bagni del Donegal. Un coltello ha strappato per sempre alla vita uno splendido ragazzo, semplicemente per una banale lite. Autore dell’omicidio un giovane si soli 19 anni, Yari Fa, fermato qualche ora dopo l’atroce delitto.

Ad una anno dalla scomparsa, la sua città lo vuole ricordare con una fiaccolata la prossima domenica alle ore 20 e 30. Il percorso inizierà da Piazza Yenne fino al luogo della tragedia. Prima della fiaccolata, ci sarà anche una messa in suffragio per Fabio, alle ore 18 e 30, presso la chiesa di Sant’Elia.