Ennesimo incidente stradale sulla nuova 554, questa volta nei pressi dello svincolo che collega la nuova Statale e l’orientale sarda 125 a Quartucciu.

Per cause ancora da accertare,due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro di cui una si è ribaltata di fianco sulla carreggiata.

Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento della centrale operativa dei Vigili del fuoco di Cagliari. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Tra gli occupanti a bordo dei veicoli risultano feriti lievemente i conducenti, soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze giunte sul posto. Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenute sul posto le forze dell’ordine competenti. Solo poche ore fa un’altra vettura si era ribaltata su un fianco sempre sulla 554, causando forti rallentamenti alla circolazione in direzione Cagliari.