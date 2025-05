Cagliari, una domenica di spettacolare anticipo dell’estate: con 29 gradi il Poetto è già invaso dai bagnanti. Una delle prime tintarelle nella spiaggia super affollata, come vedete nella foto di Valerio Piga pienone sia alla prima fermata che a Calamosca, con molti turisti in città per il weekend, chioschi e ristoranti presi d’assalto. Prove generali di una stagione che si annuncia super con tantissimi voli in arrivo da ogni parte del mondo, in quella che sarà l’estate di un grande test turistico per il capoluogo sardo. Per adesso anche i sardi si godono le loro spiagge, perchè oggi è stata anche la domenica di tantissime gite fuori porta con grande traffico al Poetto di mattina, in concomitanza con un evento sportivo.