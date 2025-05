È successo tutto in pochi secondi in un momento dove non c era un cane. Non me lo aspettavo e non mi aspettavo la mia veloce e immediata reazione anche perché ero sovrappensiero di ritorno da una visita.

Ho ancora la sensazione della stretta di questo tizio sul mio polso”. Raffaella racconta ancora spaventata la sua vicenda e non ha dubbi sulla situazione sempre più a rischio della sicurezza in città, un grido d’aiuto lanciato anche dai residenti di tutto il centro storico nei giorni scorsi: “

A Cagliari non c’ è più la storica sicurezza decennale perché evidentemente la politica tutta ha interesse che questa gentaglia pericolosa abbia I propri presidi nel cuore della città. Non c’ è altra spiegazione soprattutto perché i numeri non sono enormi quindi ci vorrebbe veramente poco a fare piazza pulita fra presidi di forza pubblica attiva e militari oltre ai rimpatri.

E’ ora di ribellarsi”, conclude Raffaella.