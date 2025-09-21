Ne danno il triste annuncio i figli, i generi, la nuora ed i nipoti tutti.
I funerali avranno luogo Martedì 23 Settembre alle ore 16.00 nella Parrocchia di Santa Barbara a Villacidro.
